Motorrad-Grand-Prix von Österreich am 21. August 2022

Die MotoGP-WM wird am 8. März mit dem Flutlichtrennen in Katar eröffnet und endet am 6. November in Valencia. Mit den GPs von Indonesien am 20. März, dem zweiten Saisonrennen, und Finnland am 10. Juli fahren Marc Marquez, Fabio Quartararo und Co. auf zwei neuen Strecken um den Sieg. Mit 21 geplanten Rennen hat die MotoGP eine Rekordsaison vor sich, bisher waren 19 Rennen das Maximum.