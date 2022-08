MotoGP: Zarco in Spielberg voran, Aufwind für KTM

Insgesamt hält Dovizioso bei 24 GP-Siegen, 15 in der MotoGP. Es gibt seit dem Rücktritt von Valentino Rossi mit Marc Marquez nur einen aktiven Fahrer, der besser ist. Und selbst der Spanier fehlt wegen seiner Oberarm-Verletzung weiterhin. „Das ist gerade die größte Herausforderung meiner Karriere“, sagte der achtfache Weltmeister aus Spanien in Spielberg mit wehmütigem Blick auf den Red Bull Ring. Nach Österreich war er angereist, um mitzuhelfen, die aktuelle Honda-Krise so rasch wie möglich zu beheben.

Unter dieser leidet auch Pol Espargaro. Der Spanier hat nach seinem Abgang von KTM als Marquez-Teamkollege im Honda-Werksteam Repsol keinen Stich gemacht. Er kehrt 2023 zum zweiten und dann GasGas heißenden Werksteam der Österreicher zurück.

In einer speziellen Situation ist Fabio Quartararo. Der Franzose ist amtierender Weltmeister und führte vor Spielberg auch die Fahrer-Wertung 2022 an. Der 23-Jährige aus Nizza hat alleine schon vom Alter her Potenzial, in die Fußstapfen der ganz Großen zu treten. „Ich will so viele Titel wie möglich gewinnen“, betonte der Yamaha-Pilot. Der „Teufel“ (El Diablo) mit der Startnummer 20 (Quartararo wurde an einem 20. April geboren) war am ersten Trainingstag der einzige, der als Vierter den mit sieben Bikes in den Top acht überlegenen Ducatis Paroli bieten konnte. Auch Samstag hielt er bei fünf „Ducs“ in den ersten Sechs als Zweiter dagegen.

Doch die Konkurrenz macht immer mehr Druck. Vor allem Ducati jagt mit einer gleich achtköpfigen Armada und immer spektakuläreren Aerodynamik-Flügeln an den Bikes den Fahrer-Titel. Der letzte und bisher einzige kam 2007 durch den Australier Casey Stoner.