MotoGP-Weltmeister Márquez: Ein Mann der Extreme und Rekorde

Wie ein Komet ist auch Marc Márquez in der Motorrad-WM ein- und aufgestiegen. Und die Art und Weise, wie er am Sonntag mit dem Rennsieg seinen bereits sechsten WM-Titel in der Königsklasse MotoGP eingefahren hat, sagt viel über das Wesen des Katalanen aus. Márquez ist ein Mann der Extreme. Nur wenigen Stunden nach seinem Unfall, der ihm zuerst die Luft zum Atmen nahm und ihn dann ins Spital brachte, markierte er beim Nachmittagstraining die schnellste Runde. Am Samstag ließ er die Poleposition folgen und Sonntag Sieg Nummer neun im 15. Saisonrennen. Dass er zum gewinnbringenden Überholmanöver im Rad-an-Rad-Duell mit Yamaha-Mann Fabio Quartararo erst in der Schlussrunde ansetzte, passt ins Gesamtbild.