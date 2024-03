MotoGP-Titelverteidiger Bagnaia gewann den Saisonauftakt vor Binder

Titelverteidiger Francesco Bagnaia hat die WM-Saison der MotoGP in Lusail/Katar mit einem Sieg eröffnet. Der Italiener war in Runde eins in Führung gegangen und gab diese nicht mehr ab. Hinter der Ducati wurde Brad Binder auf KTM Zweiter, der Südafrikaner war auch am Vortag Sprint-Zweiter geworden. Ducati kam auch auf die Ränge drei und vier. Mit Sprintsieger Jorge Martin und Achtfachweltmeister Marc Marquez in seinem ersten Rennen auf Ducati realisierten das weitere Spanier.