Saisonauftakt in der MotoGP: Zwei Räder, ein Favorit und viele Fragen

Wie stark ist KTM?

Im vergangenen Jahr mauserte sich KTM zum ersten Verfolger von Ducati und beendete die Saison auf Platz zwei der Herstellerwertung. Entsprechend hoch sind die Erwartungen. Brad Binder, Jack Miller, Pedro Acosta und Augusto Fernandez sollen die acht Fahrer starke Ducati-Armada mehr als nur ärgern. „Wir sind zufrieden, denn wir konnten in allen Bereichen Fortschritte erzielen, in denen wir uns verbessern wollten. Die Fahrer waren sehr zufrieden“, sagt KTM-Sportchef Pit Beirer.

KTM will an der Spitze anklopfen. „Die Hoffnung und Motivation ist es, die Ducatis permanent ärgern zu können – und zwar Tag und Nacht. Das haben wir uns vorgenommen.“ Und ganz nebenbei zeigte der Rennstall Marc Márquez den Auspuff, indem man verkündete, dass für den Superstar künftig kein Platz bei KTM frei sei. Der Ducati-Vertrag des Spaniers läuft nur ein Jahr, in der Vergangenheit wurde er immer wieder mit KTM in Verbindung gebracht. Eine ernsthafte Absage oder doch nur Schattenboxen?