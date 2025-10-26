In Abwesenheit seines Bruders und Weltmeisters Marc Marquez hat Alex Marquez in Sepang seinen dritten Saisonsieg in der MotoGP-WM gefeiert. Der Gresini-Pilot gewann mit 2,676 Sek. Vorsprung auf KTM-Mann Pedro Acosta, der es zum vierten Mal in dieser Saison aufs Podest schaffte. Dritter in Malaysia wurde sein spanischer Landsmann Joan Mir.

Pole-Sitter und Sprint-Sieger Francesco Bagnaia schied drei Runden vor Schluss auf Platz drei liegend wegen eines Reifenschadens aus. Bereits in der zweiten Runde schnappte sich Marquez Bagnaia und fuhr in der Folge einen souveränen Sieg heraus.

Der Schlüssel zum Erfolg

„Ich war in dem Moment klug genug, den Angriff zu setzen und aggressiv zu sein, als es nötig war. Ich habe die Situation gesehen und wusste: Das ist der Schlüssel“, sagte Marquez, der am Freitag noch zweimal gestürzt war. Neben Acosta fuhren auch Enea Bastianini (7.) und Brad Binder (9.) Punkte für KTM ein. Der als Weltmeister feststehende Marc Marquez hat seine Saison bereits verletzungsbedingt beendet.