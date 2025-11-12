Ein Formel-1- Geheimnis ist gelüftet: So wird der Audi aussehen
Die Deutschen steigen 2026 in die Formel 1 ein. Mit viel Aufwand wurde in München das Design des Autos präsentiert.
Während die aktuelle Formel-1-Weltmeisterschaft in die Zielgerade einbiegt, konzentrieren sich die meisten Teams bereits auf die Entwicklung der Autos für das nächste Jahr. Vor eine besondere Herausforderung ist Audi gestellt.
Die Deutschen haben das Schweizer Sauber-Team übernommen und starten 2026 mit einem selbst entwickelten Motor in das Abenteuer Formel 1. Vor Hunderten Festgästen wurde am Mittwoch Abend in München das Design des neuen Boliden erstmals präsentiert.
Die Front inklusive Cockpit ist in Silber gehalten, im Heck dominieren rot und schwarz. Noch wichtiger als die Optik wird allerdings die Leistung sein. Ob Audi schon im ersten Jahr mit den besten Teams mithalten kann, wird sich spätestens am 8. März 2026 in Melbourne zeigen.
