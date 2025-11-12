Ein Formel-1- Geheimnis ist gelüftet: So wird der Audi aussehen

Während die aktuelle Formel-1-Weltmeisterschaft in die Zielgerade einbiegt, konzentrieren sich die meisten Teams bereits auf die Entwicklung der Autos für das nächste Jahr. Vor eine besondere Herausforderung ist Audi gestellt.

Die Deutschen haben das Schweizer Sauber-Team übernommen und starten 2026 mit einem selbst entwickelten Motor in das Abenteuer Formel 1. Vor Hunderten Festgästen wurde am Mittwoch Abend in München das Design des neuen Boliden erstmals präsentiert.