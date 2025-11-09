Aus der Boxengasse auf das Podest: Verstappen verblüfft in São Paulo

Den Kampfgeist kann man Max Verstappen und seinem Red-Bull-Team nicht absprechen. Nach einem desaströsen Qualifying (Rang 16) setzte Verstappen in São Paulo noch einmal alles auf eine Karte. In seinem Auto wurde ein neuer Antrieb eingebaut, in der Hoffnung, doch noch konkurrenzfähig zu sein. Den Start aus der Boxengasse, nahm der Niederländer dafür billigend in Kauf.

Der Kämpfer Verstappen

In der turbulenten Startphase konnte sich Verstappen tatsächlich um einige Plätze nach vorne kämpfen. Doch dann warf ihn ein Reifenschaden wieder zurück. Doch das Vokabel „aufgeben“ exisitiert nicht im Wortschatz des vierfachen Weltmeisters. In einem offenbar doch wieder funktionierenden Red Bull kämpfte sich der 28-Jährige durch das Feld und nach 51 Runden bot sich ein fast unglaubliches Bild: Max Verstappen führte das Rennen an!

Am Ende schaffte es der Niederländer hinter Sieger Norris auf den sensationellen dritten Rang. Der Italiener Kimi Antonelli (Mercedes) konnte Verstappen in höchster Bedrängnis noch hinter sich halten und holte mit Rang zwei das beste Resultat seiner Karriere. Und Verstappen ist der erst achte Fahrer in der Geschichte der Formel 1, der eine Fahrt aus der Boxengasse auf dem Siegespodest beendet.

In einer eigenen Liga – und somit in weltmeisterlicher Manier – fuhr Lando Norris. Der Brite ließ nichts anbrennen, fuhr mit einer interessanten Reifenstrategie (medium – soft – medium) absolut fehlerfrei und gewann souverän. Seine Führung in der WM baute Norris weiter aus.