Formel-1-Sprint in Brasilien: Piastri fliegt raus, Norris gewinnt

Im Sommer hatte es noch so ausgesehen, als würde Piastri mit Nerven wie aus Stahl in Richtung Titel fahren. Doch je mehr sich die Saison gegen Ende neigt, desto fehleranfälliger wird der 24-Jährige.

Wer Weltmeister in der Formel 1 werden will, darf sich solche Fehler nicht leisten. In der sechsten Runde des Sprintrennens in SãoPaulo fuhr Oscar Piastri mit seinem McLaren ein paar Zentimeter zu weit innen durch die Kurve, das Auto rutschte auf der feuchten Strecke weg, die Hoffnungen des Australiers zerschellten im Reifenstapel.

An der selben Stelle rutschten auch Hülkenberg und Colapinto raus. Das Rennen wurde mit der Roten Flagge unterbrochen.

Nach dem Re-Start blieb Lando Norris eiskalt. Zwar wurde der Engländer von Kimi Antonelli im Mercedes hart attackiert, doch Norris brachte den Vorsprung ins Ziel und holte die 8 WM-Punkte für den Sprint-Sieg. Dritter wurde George Russell vor Max Verstappen im Red Bull, der damit noch 5 WM-Punkte mitnehmen konnte.

In der WM-Wertung liegt Norris nun 9 Punkte vor seinem Teamkollegen Piastri.

Schwerer Crash in der letzten Runde

Einen Schreckmoment erlebten die Formel-1-Fans in der letzten Runde. Gabriel Bortoleto flog mit seinem Sauber ab und schlug sehr hart im Reifenstapel ein. Am Funk meldete der Brasilianer, dass er unverletzt ist.