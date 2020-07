MotoGP: Schmerzen bremsen Superstar Márquez doch noch aus

Tatsächlich wäre ein Antreten bei dem Rennen für den Sportler eine Alles-oder-nichts-Aktion gewesen, sagt der Orthopäde und Traumatologe Per de Mare, der unter anderem Teamarzt von Admira Wacker ist. „Es gibt keine Voodoo-Schnellheilung. Arzt und Fahrer müssen sich über die Gefahr klar sein, dass das wieder brechen kann, da der Knochen derzeit nur über die Titanplatte verbunden ist.“ Der Knochen benötigt vier bis sechs Wochen, um zu heilen. Patienten, die nicht gerade MotoGP-Weltmeister sind, stellen den Arm vier bis sechs Wochen in einer Schiene ruhig und gehen rund zwei Monate in Krankenstand.

Michael Enenkel, Oberarzt im Orthopädischen Spital Speising, stellt klar: „Mit sehr viel Risiko ist das in Ausnahmefällen möglich. Die Kraftübertragung über Handgelenk, Unterarm, Oberarm bis zur Schulter muss stabilisiert und kontrolliert werden. Dazu kommt das Adrenalin, das einen pusht.“ All das nutzte am Samstag nichts.