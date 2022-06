MotoGP: Quartararo siegt, Ducati scheitert, Espargaró verzählt sich

So hatte sich Ducati den Grand Prix von Katalonien in Montmeló vor den Toren Barcelonas ganz und gar nicht vorgestellt: Die PS-Boliden von Johann Zarco, Fabio di Giannantonio und Jorge Martin starteten aus der zweiten Reihe ins MotoGP-Rennen am Pfingstsonntag und hätten dem französischen WM-Titelverteidiger auf seiner Yamaha das Leben schwer machen sollen – allein, Fabio Quartararo war einmal mehr nicht zu biegen: Schon am Start überholte er Pole-Mann Aleix Espargaró und ward danach nur noch von hinten zu sehen.

Dahinter entwickelten sich Dramen: Der Japaner Takaaki Nakagami (Honda) stürzte auf der Bremse vor Kurve eins und riss den italienischen Ducati-Werksfahrer Francesco Bagnaia und den Spanier Alex Rins (Suzuki) zu Boden, für das Trio war das Rennen zu Ende. Nakagami prallte beim Abflug mit dem Helm gegen das Hinterrad von Bagnaia, worauf das Visier abgerissen wurde, ließ sich später im Medical Center untersuchen und wurde schließlich auch noch ins Spital gebracht.