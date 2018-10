MotoGP: Poleposition für Dovizioso in Japan

Der Italiener Andrea Dovizioso startet im Motorrad-GP von Japan in Motegi am Sonntag in der MotoGP-Klasse aus der Poleposition. Der WM-Zweite distanzierte mit seiner Ducati den überlegenen Spitzenreiter Marc Marquez um 0,299 Sekunden, damit blieb dem Spanier nur der sechste Platz und Reihe zwei. Honda-Pilot Marquez, der sich vorzeitig den fünften Titel sichern könnte, war im Training gestürzt.

Der Franzose Johann Zarco ( Yamaha) kam Dovizioso im Qualifying mit 0,068 Sekunden Rückstand am nächsten, der Australier Jack Miller ( Ducati/+0,137) war Dritter. Dovizioso schaffte erst zum zweiten Mal in dieser Saison die "Pole". Er muss gewinnen, um die Krönung des mit 77 Punkten Vorsprung führenden Marquez schon auf der Honda-Hausstrecke zu verhindern.

"Die Strecke kommt unserem Bike entgegen", freute sich Dovizioso vor dem viertletzten Saisonrennen (06.45 Uhr/live ServusTV). "Das haben wir gewusst und haben das gemacht, was wir geplant hatten. Aber Marc ist im Rennen sehr schnell, es wird ein harter Kampf."

Der Italiener Valentino Rossi ( Yamaha), der mit 99 Punkten Rückstand noch eine theoretische Titelchance hat, war nur Neunter. Die zwei KTM-Piloten starten aus der fünften Reihe. Der Brite Bradley Smith war 13. unmittelbar vor seinem Teamkollegen Pol Espargaro. Der dreifache MotoGP-Weltmeister Jorge Lorenzo ( ESP/ Ducati) hatte wegen einer Handverletzung auf ein Antreten verzichtet.