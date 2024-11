Die Motorrad-WM wird erst im allerletzten Rennen entschieden

Die Ausgangsposition war, dass Martin nach dem Sprintsieg am Samstag bei einem Erfolg am Sonntag und Bagnaia außerhalb der Top zwei vorzeitig Weltmeister geworden wäre.

Für das Finale in Barcelona nimmt Martin einen Vorsprung von 24 Punkten auf den Italiener mit. Dritter wurde der Italiener Enea Bastianini, ebenfalls auf Ducati, Fünfter der Spanier Pedro Acosta auf KTM.

Die Entscheidung in der MotoGP-WM ist vertagt. WM-Leader Jorge Martin aus Spanien wurde beim Grand Prix von Malaysia in Sepang Zweiter hinter seinem Titelrivalen und Ducati-Markenkollegen Francesco Bagnaia , der den zehnten Saisonsieg einfuhr.

Beim Saisonfinale in zwei Wochen sind Sprint- und Hauptrennen angesetzt, statt in Valencia wird nach der Flutkatastrophe nun in Barcelona gefahren.