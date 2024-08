Motorrad: Martin nach Platz zwei in Silverstone wieder WM-Führender

Jorge Martin ist wieder WM-Führender der MotoGP. Der Ducati-Pilot belegte beim Großen Preis von Großbritannien unmittelbar vor Titelkonkurrent Francesco Bagnaia Platz zwei und liegt zur Halbzeit der 20 zu absolvierenden Stationen drei Punkte vor dem Weltmeister. Der Sieg in Silverstone ging an den Italiener Enea Bastianini , der am Vortag auch den Sprint für sich entscheiden konnte.

Bagnaia übernahm beim Start die Führung, wurde in einem zu jeder Zeit engen Rennen in Runde 12 zunächst von Martin und zwei Umläufe später auch von Bastianini überholt. Dieser nutzte kurz vor dem Ende einen Fehler von Martin und feierte seinen ersten Grand-Prix-Sieg in dieser Saison. Bester KTM-Pilot war einmal mehr Pedro Acosta als Neunter. Jack Miller wurde Zwölfter, Brad Binder blieb in der Startaufstellung aufgrund eines technischen Gebrechens stehen. Das nächste Rennwochenende findet von 16. bis 18. August in Spielberg statt.