Weltmeister Bagnaia gewinnt MotoGP-Thriller in Barcelona

Und dann kam Weltmeister Francesco Bagnaia, bremste ihn aus, triumphierte in Barcelona und verkürzte den Rückstand Gesamtklassement. Marquez wurde Dritter und fährt mitten im Titelkampf mit.

Der "Martinator" hat die Rechnung ohne den Weltmeister gemacht. Da zog der WM-Führende der MotoGP in Barcelona einsam seine Kreise - dem sicher scheinenden Sieg entgegen

Geprägt wurde der Beginn des Rennens von einem spannenden Dreikampf an der Spitze. Bagnaia, Martin und Jungstar Pedro Acosta brausten Rad an Rad um den Kurs, ehe sich Acosta in das Kiesbett verabschiedete.

Martin hatte plötzlich keinen Konkurrenten mehr, Bagnaia lag aussichtslos zurück. Doch dann drehte der Weltmeister aus Italien auf, kam immer näher und setzte wenige Runden vor Schluss zum entscheidenden Manöver an.

Rekordweltmeister Marc Marquez schonte im Mittelfeld seine Reifen und blies im Finish zum Angriff auf das Podium, das er schließlich auch schaffte. Damit ist der Spanier im Titelkampf in Schlagdistanz zu Martin und Bagnaia.