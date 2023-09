MotoGP: Martin dominiert in Misano, Bagnaia schreibt Heldengeschichte

Auf ihren knapp 300 PS starken Motorrädern sahen sie so flink und agil aus, aber kaum stiegen einige MotoGP-Stars nach dem Großen Preis von San Marino in Misano am Sonntag von ihren Maschinen, war es vorbei mit der Grazilität. Das Rennen von Barcelona in der Vorwoche steckte einigen noch in den Knochen, allen voran dem WM-Führenden Francesco Bagnaia.

Als Folge seines schweren Abflugs in Katalonien, wo ihn ein nachfahrender Konkurrent überrollt hatte, humpelte der Italiener nun zu seiner Ducati. Es grenzte an ein Wunder, dass er sich dabei keine schweren Verletzungen zugezogen hatte und nur wenige Tage später in Misano an den Start ging. Rang drei am Sonntag glich daher einer mittleren Sensation.