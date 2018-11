MotoGP: Marquez schnappt sich im Regen von Sepang die Pole

Ein bisschen Zitterpartie war es für die MotoGP am Samstagnachmittag in Malaysia - würde das Qualiyfing überhaupt stattfinden? Pünktlich zum Beginn der ersten Qualifikation setzte wolkenbruchartiger Regen ein und verwandelte den Sepang International Circuit in eine Badewanne. Nach knapp einstündiger Unterbrechung wegen stehenden Wassers auf der Strecke wurde dann doch noch gefahren.

Und wieder einmal war es der Motorrad-Dominator Marc Marquez, der mit den schwierigen Bedingungen am Besten zurecht kam. Bei nun wieder auftrocknender Strecke war der Spanier zwischenzeitlich eine Sekunde schneller als der Rest der Zweirad-Welt, am Ende lag er rund vier Zehntel vor den beiden Yamahas von Privatier Johann Zarco und Altmeister Valentino Rossi.

Ein kleines Fragezeichen steht allerdings noch hinter der Pole Position des bereits zum Weltmeister gekrönten Honda-Stars: Kurz vor Schluss des Qualifyings stand der Spanier dem letztendlich viertplatzierten Suzuki-Piloten Andrea Iannone nicht böswillig, aber umso ungeschickter im Weg und zerstörte damit dessen schnellste Runde - eine Situation, für die sich der Superstar noch eine Rückversetzung um drei Plätze einhandeln könnte.

Nicht mit dabei war am Samstag Jorge Lorenzo: Der Spanier versuchte es in Malaysia mit einem Comeback, nachdem er zuletzt die Rennen in Thailand, Japan und Australien verletzt hatte auslassen müssen. Am Samstagmorgen entschied der Ducati-Star dann, sein gebrochenes Handgelenk zu schonen, und übergab die Werks-Ducati an Test- und Ersatzfahrer Michele Pirro.