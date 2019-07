MotoGP-Leader Marquez am Sachsenring weiter unbezwingbar

Marc Marquez bleibt der König von Sachsen. Der MotoGP-Weltmeister aus Spanien krönte sich am Sonntag mit seinem siebenten Sieg auf dem Sachsenring zum alleinigen Rekordmann. Seit 2010 ist der Honda-Pilot dort in zehn Rennen und drei verschiedenen Klassen ungeschlagen. Am Sonntag fuhr er ungefährdet vor Landsmann Maverick Vinales ( Yamaha) und dem Briten Cal Crutchlow seinen fünften Saison-Sieg ein.