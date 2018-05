MotoGP: Heimspiel in Le Mans für den künftigen KTM-Star

Vor einem Jahr mischte ein damals 26-Jähriger aus Cannes die Motorrad-WM auf: Johann Zarco, zweifacher Weltmeister in der Nachwuchsklasse Moto2 und – entgegen dem Trend – ein vergleichsweise alter Rookie in der Königsklasse auf zwei Rädern, pflügte in seiner Premierensaison durch das MotoGP-Feld und fuhr auf seiner Kunden-Yamaha regelmäßig den Yamaha-Werkspiloten Valentino Rossi und Maverick Viñales um die Ohren. Bei seinem Heimrennen in Le Mans stand er dann erstmals auf dem Podest – bis heute folgten noch vier weitere Podestplätze.

Einzig mit dem ersten Sieg in der MotoGP hat es für den routinierten Franzosen noch nicht geklappt. Geht es nach dem aktuellen WM-Zweiten, soll sich das am Sonntag in Le Mans ändern. „Die Strecke hier passt gut zur Yamaha, und im vergangenen Jahr kam ich sehr gut zurecht“, weiß der Lokalmatador. „Ich hoffe, dass mir das helfen wird, um an die Spitzenreiter heranzukommen.“