Crash von Martin: Bagnaia erneut MotoGP-Weltmeister

Francesco Bagnaia hat sich erneut zum MotoGP-Weltmeister gekrönt und seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt. Der Italiener gewann am Sonntag das Saisonfinale in Valencia, wobei der 26-Jährige auch vom Ausfall seines Verfolgers und Ducati-Kollegen Jorge Martin profitierte. Der Spanier beförderte in der Anfangsphase bei einem gefährlichen Manöver auch Marc Marquez mit ins Aus. KTM-Pilot Jack Miller schied neun Runden vor Schluss in Führung liegend aus.

