Dani Pedrosa wird am Sonntag beim Grand Prix von Frankreich sein Comeback in der MotoGP-Klasse geben. Der Spanier hatte sich am 3. April zum dritten Mal nach 2005 und 2014 einer Operation am rechten Unterarm unterzogen.

Der 29-jährige Honda-Pilot hat drei der ersten vier Saisonrennen verpasst und ist der Teamkollege von Doppelweltmeister und Jungstar Marc Marquez.