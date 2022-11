Mick Schumacher vor Formel-1-Aus bei Haas, Hülkenberg vor Rückkehr

Mick Schumacher soll der Bild zufolge vor dem Aus beim Formel-1-Team Haas stehen. Nach Informationen der Zeitung vom Montag soll demnach Nico Hülkenberg vor der Rückkehr in die Motorsport-Königsklasse stehen und den 23-Jährigen bei dem US-Rennstall ersetzen. Hülkenberg solle, sofern alles normal läuft, am Dienstag sein neues Arbeitspapier unterschreiben. In den folgenden Tagen solle die offizielle Verkündung folgen. Eine Quelle nannte Bild nicht. Eine Anfrage bei Haas blieb zunächst unbeantwortet.