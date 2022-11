Wut bei Weltmeister Red Bull, Tränen bei Mercedes-Jungstar Russell

Der Grand Prix in São Paulo hatte es in sich. Neben Kollisionen erleben die Formel-1-Fans beim vorletzten Saisonrennen in George Russell auch einen Premierensieger. Bei Red Bull gibt es Zoff zwischen den Fahrern. "Das zeigt, wer er wirklich ist", sagte Sergio Perez - und war sichtlich mitgenommen. "Nach allem, was ich für ihn getan habe, bin ich natürlich enttäuscht. Ich habe in der Vergangenheit eine Menge für ihn getan, das ist kein Geheimnis." Eine Erklärung für die Weigerung seines Teamkollegen Max Verstappen hatte er nicht.