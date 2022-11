Doppelsieg für Mercedes: Jungstar Russell lässt auch Deutschland jubeln

Am kommenden Wochenende dreht die Formel 1 in Abu Dhabi zum letzten Mal in diesem Jahr ihre Runden. Das Fahrerkarussell dreht sich aber schon jetzt. Bei Haas läuft der Vertrag von Mick Schumacher aus, ServusTV-Experte Nico Hülkenberg ist in der Poleposition für das Cockpit. Keine Werbung in eigener Sache machte in Brasilien Daniel Ricciardo.

Der australische McLaren-Pilot räumte in der ersten Runde den völlig unschuldigen Kevin Magnussen ab und schied aus. 2023 wird er sich mit einer Rolle als Ersatzfahrer abfinden müssen – höchstwahrscheinlich bei Red Bull.