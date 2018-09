Mick Schumacher: Plötzlich ein Thema für die Formel 1?

Paradox: Schumacher kämpft derzeit in der Formel-3-EM um den Titel, liegt nur drei Punkte hinter Dan Ticktum - der seines Zeichens Red-Bull-Nachwuchsfahrer ist. Warum also nicht Ticktum ins Formel-1-Cockpit setzen? Der Grund dafür liegt im Jahr 2015: Damals rauschte Ticktum bei einem Rennen in Silverstone unter Safety-Car-Bedingungen ins Heck eines Konkurrenten, nachdem er zuvor zehn Autos überholt hatte. Dafür brummte ihm der britische Verband eine einjährige Sperre auf.

Die musste Ticktum 2016 absitzen - und genau das fällt ihm jetzt auf den Kopf. Weil ein Formel-1-Pilot für die Startgenehmigung eine sogenannte Superlizenz benötigt, die basierend auf den Ergebnissen der vergangenen drei Saisonen ausgestellt wird. Ticktum kann für die Saison 2016 keine Punkte vorweisen - und selbst, wenn es heuer für den Formel-3-EM-Titel reichen sollte, hält er für 2017 und 2018 "nur" bei 30 der benötigten 40 Punkte.

Aufstieg ja, aber wohin?

So könnte also Schumacher zum Zug kommen, der 2016 Vizemeister der deutschen und italienischen Formel-4-Serie war und 2017 eine solide, wenn auch nicht überragende Formel-3-Debütsaison absolviert hat. Gelingt dem Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister der Titelgewinn, dann hätte er zudem seinen ersten Titel im Automobilrennsport in der Tasche.

Was spricht gegen einen Aufstieg? Zum Einen Schumachers bisherige Formkurve. Sowohl in der Formel 4 als auch in der Formel 3 brauchte der 19-Jährige jeweils ein Jahr Anlaufzeit, um ganz vorne mitfahren zu können. Angesichts dessen wäre wohl auch seine Managerin Sabine Kehm, die auch Vater Michael viele Jahre begleitete, vorsichtig mit einem vorschnellen Aufstieg.