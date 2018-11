Mick Schumacher macht 2019 den Schritt in die Formel 2

Formel-3-Europameister Mick Schumacher macht den nächsten Schritt auf der Karriereleiter in Richtung Formel 1: Der 19-Jährige steigt im kommenden Jahr wie erwartet in die Formel-2-Meisterschaft auf und wird dort seinem Prema-Team treu bleiben, mit dem er in diesem Jahr die Formel-3-EM für sich entschied.