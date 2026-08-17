IndyCar: Bitteres Ende für Schumacher in Kanada

Ein Crash hat das IndyCar-Rennen von Mick Schumacher im kanadischen Markham vorzeitig beendet. Der frühere Formel-1-Pilot krachte augenscheinlich unbedrängt in der 15. Runde in Kurve vier mit der rechten Front seines Wagens in die Mauer. Der Fahrer von Rahal Letterman Lanigan Racing lag zu diesem Zeitpunkt aussichtsreich unter den Top Ten.

Für den Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, der von Position zehn auf dem Stadtkurs gestartet war, war es das zweite vorzeitige Aus seit dem Auftaktrennen in St. Petersburg im März.