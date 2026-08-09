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Motorsport

MotoGP-Sieger Raul Fernandez: „Ich freue mich wie ein kleines Kind“

Dreifacherfolg für Aprilia beim Grand Prix in Silverstone. Marc Marquez verliert in der WM wieder an Boden.
Florian Plavec
09.08.2026, 15:49

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Raul Fernandez präsentiert seinen Pokal

Raul Fernandez blieb cool und fehlerfrei und holte in Silverstone seinen zweiten MotoGP-Sieg nach Australien 2024. „Ich kann meine Gefühle kaum einordnen. Es war ein tolles Wochenende“, sagte der 25-jährige Spanier. „Ich freue mich wie ein kleines Kind.“

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Fernandez führte einen dreifachen Sieg des überlegenen Aprilia-Teams an. WM-Leader Jorge Martin, der am Samstag den Sprint gewonnen hatte, wurde Zweiter und baute seine WM-Führung aus. „Ich wollte den Sieg“, gab Martin zu. „Aber ich habe am Start Probleme mit dem Ride-Height-Device gehabt und habe da das Rennen verloren.“ Seine Hoffnung, dass Fernandez Schwächen zeigen würde, erfüllte sich nicht. Neuer Gesamtzweiter in der WM ist der Italiener Marco Bezzecchi, der am Sonntag Rang drei belegte.

Weltmeister Marc Marquez blieb vier Wochen nach seinem Erfolg auf dem Sachsenring nur Rang vier, die Aufholjagd des Ducati-Piloten ist damit zumindest vorerst gestoppt.

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