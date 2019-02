Mercedes und Red Bull lassen die Hüllen fallen

Mit einem leicht veränderten Look geht Mercedes in die neue Formel-1-Saison. Das Team präsentierte gestern in Silverstone das neue Fahrzeug mit der Bezeichnung Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+. Der Finne Valtteri Bottas absolvierte am Vormittag die ersten Kilometer auf der Rennstrecke in England. Am Nachmittag war dann Weltmeister Lewis Hamilton an der Reihe.

Konzentriert

„Die Saison 2019 stellt uns alle vor neue Herausforderungen“, sagte Teamchef Toto Wolff. „Das Reglement hat sich erheblich verändert. Wir beginnen bei null und müssen uns erneut beweisen. Es gibt keinen Grund dafür zu glauben, dass wir automatisch erneut vorne dabei sind."