"Büchse der Pandora": Mercedes fechtet Russells Monaco-Ergebnis an

Die Formel 1 kommt nach dem turbulenten Grand Prix von Monaco nicht zur Ruhe. Pierre Gasly erhielt nach dem stattgegebenen "Right of Review" den dritten Platz im Fürstentum, der ihm aufgrund zweier Zeitstrafen abhanden gekommen war, vor dem Barcelona-GP wieder.

Das löste am vergangenen Wochenende in Katalonien reichlich Diskussionen aus. Red Bull, McLaren und Racing Bulls meldeten Interesse an, die Rückgabe des Podestplatzes anzufechten. Nägel mit Köpfen macht nun Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Rund zwei Wochen vor dem Österreich-GP auf dem Red Bull Ring macht der Wiener gegenüber Sky Sports deutlich, von dem Recht des "Right of Review" (dt. "Antrag auf Überprüfung") Gebrauch machen zu wollen. "Wir haben uns ebenfalls an die FIA gewandt und um ein 'Right of Review' gebeten. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob das realistisch ist, denn damit öffnet man die Büchse der Pandora", sagt Wolff.