Strafe revidiert! Alpine-Pilot erhält Monaco-Podest zurück
Freude bei Alpine und Star-Pilot Pierre Gasly! Der einfache Grand-Prix-Sieger war am vergangenen Sonntag in den Straßen von Monaco als Dritter ins Ziel gefahren, verlor aber wegen zwei Fünf-Sekunden-Strafen die Platzierung und wurde schließlich als Siebenter gewertet.
Nachdem Alpine Einspruch erhoben und die FIA den Fall am Donnerstag neu aufgerollt hatte, wurde am Freitag im Rahmen des Grand Prix von Barcelona-Catalunya bestätigt: Gasly erhält den dritten Platz in Monaco zurück!
Sowohl für die Fahrer- als auch die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft ist das wichtig. Der Franzose ist als Achter der Gesamtwertung auf acht Punkte dran an Vierfach-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull). Bei den Teams setzt sich Alpine im Duell um Rang fünf (unter Fans oft auch "best of the rest" betitelt) gegen die Racing Bulls etwas ab.
So reagierte Gasly auf die Strafe
Leittragender ist nun Red-Bull-Pilot Isack Hadjar: Der Landsmann verliert sein zweites F1-Podium nach Zandvoort 2025 und hält in der WM auf Rang neun. Auch McLaren-Star Oscar Piastri ist nur mehr Monaco-Fünfter, Liam Lawson und Arvid Lindblad (beide Racing Bulls) belegen nun die Plätze sechs und sieben.
Für Gasly dürfte nach dem Urteil ein Stein vom Herzen gefallen sein. Der 30-Jährige hatte noch nach dem Monaco-GP gesagt: "Wir alle arbeiten so hart für diese Momente, und dann wird dir das so weggenommen. Ich bin seit zehn Jahren in der Formel 1, ich habe fünf Podien und es schmerzt, wenn du auf einem Podestplatz ins Ziel fährst und so etwas passiert."
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