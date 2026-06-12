Strafe revidiert! Alpine-Pilot erhält Monaco-Podest zurück

Freude bei Alpine und Star-Pilot Pierre Gasly! Der einfache Grand-Prix-Sieger war am vergangenen Sonntag in den Straßen von Monaco als Dritter ins Ziel gefahren, verlor aber wegen zwei Fünf-Sekunden-Strafen die Platzierung und wurde schließlich als Siebenter gewertet. Nachdem Alpine Einspruch erhoben und die FIA den Fall am Donnerstag neu aufgerollt hatte, wurde am Freitag im Rahmen des Grand Prix von Barcelona-Catalunya bestätigt: Gasly erhält den dritten Platz in Monaco zurück!

Sowohl für die Fahrer- als auch die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft ist das wichtig. Der Franzose ist als Achter der Gesamtwertung auf acht Punkte dran an Vierfach-Weltmeister Max Verstappen (Red Bull). Bei den Teams setzt sich Alpine im Duell um Rang fünf (unter Fans oft auch "best of the rest" betitelt) gegen die Racing Bulls etwas ab.