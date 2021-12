Max Verstappen: So viel Respekt hat er vor Lewis Hamilton

Marko sieht in dem Duell sogar Filmmaterial - vielleicht sogar mehr als in jenem zwischen Niki Lauda und James Hunt, das es ja mit dem Film "Rush" auf die Leinwand geschafft hat. "Da ist auf der einen Seite der siebenfache Weltmeister, der - ich nenne es einmal so - ein medienzugeneigtes Leben führt. Auf der anderen Seite ist da der bodenständige Max, der sich nur aufs Sportliche fokussiert." Für Marko ist Verstappen jedenfalls der beste Fahrer, mit dem er jemals zusammengearbeitet hat.

Gedanken an Niki Lauda

Aber wie beschreibt Helmut Marko denn eigentlich seine Beziehung zu Mercedes-Boss Toto Wolff? "Auf Urlaub werden wir eher nicht gemeinsam fahren", gibt der Red-Bull-Motorsportchef zu, "er macht einen tollen Job, ich versuche für uns das Beste rauszuholen. Da kommt es einfach zu Konflikten." Als die Situation zwischen Mercedes und Red Bull eskaliert ist, hatte Marko nur einen Wunsch: "Da hätte ich mir gewünscht, dass der Niki da wäre. Dann wäre das alles nicht so eskaliert."

Am Schluss verriet Verstappen noch, warum er nächstes Jahr mit der Nummer 1 fahren wird: "Weil es die coolste Nummer ist. Die schaut am Auto am schönsten aus."