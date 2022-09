Max Verstappen siegt vor mehr als 100.000 Fans

"Das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. So einen Zuspruch, so eine Stimmung“, sagte Helmut Marko vor dem Start des GP von Zandvoort. Und der Red-Bull-Motorsportchef ist immerhin 79 und nicht zwingend als Neueinsteiger in die Formel 1 zu bezeichnen.

Kein Wunder, Red-Bull-Chauffeur Max Verstappen durfte erstmals als Weltmeister das Heimspiel bestreiten, ein Heimspiel, das zur Orange-Party wurde. Mehr als 100.000 Fans kamen, sahen und siegten mit ihrem Liebling. Der Niederländer ließ beim Grand Prix, bei dem im Qualifying Nebelkerzen geworfen worden waren, nichts anbrennen.