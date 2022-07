Verstappen holt die Poleposition für das Sprintrennen in Spielberg

Max Verstappen startet am Samstag im Sprintrennen in Spielberg vom ersten Startplatz. Der Niederländer fuhr in 1:04,984 die schnellste Runde des Tages und setzte sich knapp gegen die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz Jr. durch.

"Es war ein sehr langer Weg zu dieser Poleposition. Die Asphalttemperatur ist immer niedriger geworden und der Wind hat sich gedreht. Aber die Poleposition freut mich sehr", sagte der Niederländer. "Wir haben ein tolles Auto. Ich hoffe im Sprintrennen auf eine saubere erste Kurve. Für mich ist es unglaublich, hier so viel Orange zu sehen. Das bringt mich zum Lächeln."