Max Verstappen gewinnt auch den Grand Prix in Texas

Ungewöhnlicher Start

Nur 16 Autos waren in der Startaufstellung gestanden, da sowohl Aston Martin als auch Haas Änderungen am Setup vorgenommen hatten, was einen Start aus der Boxengasse zur Folge hatte. Erinnerungen an den Grand Prix der USA 2005 kamen auf. Beim damaligen Skandal-Rennen waren nach dem Rückzug der Michelin-Fahrer nur sechs Autos am Start. Michael Schumacher gewann, der Österreicher Patrick Friesacher holte als Sechster seine einzigen WM-Punkte, das Publikum war außer Rand und Bund und forderte das Geld zurück.