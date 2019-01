Matthias Walkner: „An den Tod denke ich nicht“

Weltweit sind wahrscheinlich aber Sie bekannter.

Boah. Das könnte sogar stimmen, in Südamerika zum Beispiel. Wenn ich dort in Lima in eine Disco gehe, werde ich schon sehr oft angesprochen. Denn so wie bei uns ständig Skifahren im Fernsehen ist, wird dort ununterbrochen die Rallye gezeigt.