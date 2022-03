Marc Marquez nach Indonesien-Sturz: "Ich sehe doppelt"

MotoGP künftig in Saudi-Arabien?

Unterdessen kündigte der Sportminister von Saudi-Arabien an, künftig MotoGP-Rennen ausrichten zu wollen. Das erklärte Prinz Abdulaziz Bin Turki al-Faisal am Dienstag in einer Fragerunde vor dem saudischen Formel-1-Grand-Prix am Wochenende in Jeddah. "Wir haben den Ehrgeiz, unsere Motorsportveranstaltungen auszubauen und haben die MotoGP im Blick", sagte der Prinz und Minister.

Der Sportminister deutete an, dass dafür extra eine neue Rennstrecke in Jeddah gebaut werden könnte. In Saudi-Arabien gastiert neben der Formel 1 bereits die Formel E, die Rallye Dakar sowie die neue Auto-Rennserie Extreme E. Die MotoGP dreht seit 2004 in Katar ihre Runden, es ist das einzige Rennen im Nahen Osten im WM-Kalender.