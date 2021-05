Lewis Hamilton gewinnt den Formel-1-Grand-Prix in Barcelona

Also wählte Mercedes Option 2. In Runde 43 kam Hamilton ein zweites Mal zum Reifenwechsel, Verstappen blieb auf seinen gelben Reifen draußen. Mehr als eine Sekunde holte der Brite pro Runde auf. „Ich werde am Ende keine Reifen mehr haben“, sagte Hamilton am Funk. „Vertappen wird noch weniger haben“, war die Antwort. Hamilton: „Definitiv!“

Sechs Runden vor Schluss war es dann so weit. Hamilton setzte am Ende der Start-Ziel-Geraden an und ging außen an Verstappen vorbei. Für Hamilton war es der fünfte Sieg in Serie in Barcelona. So ein Kunststück gelang bisher nur einer anderen Formel-1-Legende: Ayrton Senna in Monaco.

Genau dort geht es in zwei Wochen weiter. Der Stadtklassiker fiel im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie aus – zum ersten Mal seit 1954.