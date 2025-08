In ihren Sommerurlaub von der Formel 1 nahmen die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Lewis Hamilton richtig schlechte Laune mit. Die spät implodierte Sieg-Chance für Leclerc in Ungarn und die nächste Total-Pleite von Hamilton verdarben der Scuderia den Start in die Ferien.

Ganz ohne Zählbares blieb Superstar Hamilton, der immer mehr an seinem neuen Arbeitgeber verzweifelt und hart mit sich selbst ins Gericht ging. "Ich hatte keine Erwartungen, aber es läuft schlechter als jede Saison davor“, sagte der 40-Jährige.