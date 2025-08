Formel 1: McLaren geht mit einem Vorzugszeugnis in die Ferien

Mit dem 200. Sieg von McLaren verabschiedet sich die Formel 1 in die vierwöchige Sommerpause. Lando Norris gewann den Grand Prix von Ungarn vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri. Den Rückstand in der Weltmeisterschaft verkürzte der Brite auf 9 Punkte. „Ich bin fix und fertig. Es war ein richtig hartes Rennen“, sagte Norris. „Ich habe nicht geglaubt, dass ich mit nur einem Boxenstopp (1,9 Sekunden = Rekord in dieser Saison) gewinnen kann. Aber ich habe keinen Fehler gemacht.“