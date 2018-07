"King of the Ring": Marquez dominiert auf dem Sachsenring

Über ein gutes Rennen durfte sich auch KTM freuen: Zwar schied der Warm-Up-Schnellste Pol Espargaro schon beim Start nach einer Kollision aus, sein Teamkollege Bradley Smith sorgte als Zehnter aber für ein gutes Resultat. Überraschen konnte auch der deutsche Ex-Moto2-Weltmeister Stefan Bradl: Der Honda-Testfahrer sprang bei MarcVDS-Honda für den verletzten Franco Morbidelli ein und verpasste als 16. zwar knapp die Punkte, konnte Stammfahrer Tom Lüthi aber hinter sich halten.

Erster Sieg für Binder

In der Moto2 sorgte KTM-Werksfahrer Brad Binder für eine Premiere: Der Südafrikaner, mit dem Bike aus Mattighofen 2016 Weltmeister in der Moto3, eroberte seinen ersten Sieg in der mittleren Klasse. In einem Thriller-Rennen hielt Binder den Spanier Joan Mir und Valentino Rossis Halbbruder Luca Marini in Schach. Für Marini ist es der erste Podestplatz in der Motorrad-WM.