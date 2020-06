Kampf gegen Rassismus: Formel-1-Star Hamilton gründet Kommission

Weltmeister Lewis Hamilton will mit der Gründung einer Kommission mehr dunkelhäutigen Menschen den Weg in die Formel 1 ebnen. Er wolle dafür sorgen, dass der Motorsport in 20 Jahren "so divers sein wird, wie es die komplexe und multikulturelle Welt ist, in der wir leben", schrieb der 35 Jahre alte Brite in einem Gastbeitrag für die Sunday Times.