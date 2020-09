Jochen Rindt: Anfang und Ende einer Legende

Doch in der fünften Trainingsrunde passiert es. Rindt hatte nach den Lesmo-Kurven Hulme überholt, dieser folgt Rindt durch die Vialone-Linkskurve auf die lange Gerade, der Zufahrt zur Parabolica-Kurve, mit rund 300 km/h. Beim Anbremsen gerät der Wagen von Rindt plötzlich nach links und prallt mit etwa 180 bis 220 km/h gegen und unter die Leitschienen. In diesem Augenblick wird die ganze Frontpartie des Lotus 72 einschließlich der Radaufhängung und der Lenkung weggerissen. Das Wrack wird in die sandige Auslaufzone der Parabolica-Kurve geschleudert und wirbelt eine große Staubwolke auf.

Noch während sich diese wieder legt, eilen vier Streckenposten zum Wrack und bergen den bereits leblosen Rindt. An der Lotus-Box haben Nina Rindt, Colin Chapman sowie die Mechaniker nichts von dem Unfall vor der Parabolica-Kurve mitbekommen. Hulme steuert sofort die Lotus-Box an. Er berichtet vom Unfall, Bernie Ecclestone und Mechaniker Eddie Dennis laufen in Richtung Parabolica-Kurve los. Als sie an der Unglücksstelle ankommen, ist Rindt bereits weggebracht worden. Ein Streckenposten deutet Eddie Dennis an, dass Rindt bereits tot ist.

Rindts Freund Jackie Stewart ist in dem Moment in seiner Tyrrell-Box. „Peter Gethin deutete mir, zu seinem Wagen zu kommen, und er sagte mir: ,Ein schwerer Unfall. Ich denke, es ist Jochen.‘“ Stewart geht sofort zu Nina Rindt und versucht, sie zu beruhigen. Dann will er nähere Informationen erhalten. „Ich ging zum Turm der Rennleitung, um mit dem Streckenverantwortlichen zu sprechen. Und ich fragte ihn: ,Jochen Rindt hatte einen Unfall bei der Parabolica. Ist alles o. k.?‘ Und er antwortete: ,Ja. Ich denke, ja‘, aber er war sehr abweisend. Ich fragte weiter: ,Wo ist er, und wohin wurde er gebracht?‘ Aber er wollte nicht darüber reden.“