IndyCar: Und wieder ging Romain Grosjeans Auto in Flammen auf

Am 29. November 2020 hatte Romain Grosjean bange Sekunden zu überstehen: In der ersten Runde des Formel-1-Grand-Prix von Bahrain war der Haas des Franzosen nach einer Kollision mit dem Alpha Tauri von Daniil Kwjat mit rund 220 km/h in die Leitplanke gekracht. Der Bolide wurde in zwei Teile zerrissen, ging in Flammen auf - und erst nach 28 Sekunden konnte Grosjean sich aus dem Wrack befreien.

Irgendwer hatte wohl besonders gut auf den damals 34-Jährigen geachtet: Grosjean kam angesichts der grauenvollen Bilder überaus glimpflich davon. Verbrennungen ersten und zweiten Grades auf den Handrücken, dazu ein Paar Prellungen und eine Bänderverletzung am linken Daumen, das war alles.