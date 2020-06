IndyCar-Sieger feierte mit zwei Revolvern

Das Rennen war aus dreierlei Gründen auch international im Fokus:

1.) Die Corona Regeln: Es war ein Geisterrennen in Fort Worth. Jedes Crewmitglied musste sich vor Betreten der Strecke einem Temperaturtest unterziehen und wurde vor dem Eintritt in das Fahrerlager noch einmal kontrolliert. Das Programm wurde auf einen Tag komprimiert, in dem Training, Qualifying und das (auf 200 Runden verkürzte Rennen) gefahren wurde.

2.) Der neue Cockpit-Schutz: Während sich die Formel 1 auf den Cockpitschutz "Halo" festgelegt hat, wurde bei der IndyCar-Serie erstmals der "Aeroscreen" eingesetzt. Die Rundenzeiten waren damit zwar um eine Sekunde langsamer als zuvor, rein optisch ist der "Aeroscreen" allerdings etwas gefälliger als der "Halo". Andrerseits sind die Helme der Fahrer nicht so gut zu erkennen wie in der Formel 1.