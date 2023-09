Ferrari hat die Nase vorn

Damit gingen die Trainings-Bestzeiten allesamt an die Scuderia, am Freitag war auch Charles Leclerc aus Monaco in einer Einheit vorn gewesen. Zweiter am Samstag wurde der Brite George Russell im Mercedes mit nur 69 Tausendstelsekunden Rückstand auf Sainz. Lando Norris schaffte es im McLaren auf Platz drei vor Verstappen und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im zweiten Mercedes.

