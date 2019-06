Schumacher, Fittipaldi, Alesi: Karrieren im Namen des Vaters

Montreal in Kanada ist die perfekte Stadt für einen Familienausflug. Jedenfalls wenn man auf den Namen Schumacher hört und zügig Autofahren kann. Vor 18 Jahren trug sich in der Millionenmetropole, die am vergangenen Sonntag Schauplatz des packenden wie umstrittenen Grand Prix von Kanada war, Historisches in der Formel 1 zu. Mit Ralf und Michael Schumacher stand erstmals ein Brüderpaar ganz oben auf einem Podest in der Königsklasse.