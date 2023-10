Im Februar 2024 kommt die Formel 1 nach Wien

Nach der von Kritikern und Publikum gefeierten Weltpremiere in Madrid, kommt die über mehrere Jahre entwickelte Ausstellung nach Wien.

Im Design-Labor werden die Besucher und Besucherinnen in eine Formel-1-Fabrik mitgenommen. Danach gelangen sie zum Abschnitt "Überlebt", wo die Überreste von Romain Grosjeans ausgebranntem Haas-Rennauto zu sehen sind, in dem er 2020 seinen dramatischen Unfall in Bahrain überlebt hat. Den Abschluss erreicht die Ausstellung an der Pit Wall - mi teinem Film, der die schönsten Momente der Formel 1 zeigt.