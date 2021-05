Horror-Crash: Moto3-Fahrer Dupasquier weiter in Lebensgefahr

Jason Dupasquier hätte laut der Gazzetta dello Sport ein Trauma von Kopf bis Brust erlitten und wurde in der Florenzer Klinik Careggi im Brustbereich wegen einer Gefäßverletzung operiert. Sein Zustand sei weiterhin in einem sehr ernsten Zustand, er befinde sich in der Intensivstation. Der 19-Jährige erlitt am Samstag in Mugello schwere Hirnschäden.

Sofort nach dem Unfall war die Familie von Dupasquier nach Florenz aufgebrochen. Crew-Chief Stefan Kirsch (PrüstelGP-Moto3-Team) hat seinen Schützling am Samstag in die Klinik begleitet. Der 19-jährige Jason Dupasquier, in diesem Jahr schon Siebter beim Grand Prix von Jerez, war als WM-Zehnter in die Toskana gekommen.