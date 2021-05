Horror-Crash in Mugello: Moto3-Ass Dupasquier stürzt schwer

Schwere Kopfverletzungen

Dupasquier erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen. Nach einer rund 30-minütigen Erstversorgung wurde der Schweizer per Hubschrauber in eine Neurologische Spezialklinik geflogen. Das meldete Eugenio Giani, Präsident der Region Toskana, auf Twitter. Wenig später wurde der Tweet allerdings wieder gelöscht. Genauere Informationen zu seinem Gesundheitszustand sind daher aktuell nicht vorhanden.

Die Poleposition holte sich indes der Japaner Tatsuki Suzuki (Honda). Suzuki überstand zunächst Q1 und fuhr auch in Q2 mit 1:56.001 Minuten die Bestzeit. Startplatz zwei eroberte WM-Leader Pedro Acosta (KTM). Gabriel Rodrigo (Honda) komplettierte als Dritter. In der MotoGP sicherte sich der WM-Führende Fabio Quartararo in Rekordzeit zum vierten Mal en suite die erste Startposition. Der Franzose verwies auf seiner Yamaha die auch im WM-Klassement hinter ihm postierten Francesco Bagnaia und Johann Zarco (beide Ducati) auf die Plätze zwei und drei.